Прокуратура требует принять меры к сохранению церкви XVIII века в Высокогорском районе РТ

Надзорное ведомство установило, что в селе Хохлово Высокогорского района находится Введенская церковь, построенная в XVIII веке, которая обладает признаками объекта культурного наследия.

Фото: прокуратура РТ

По закону подобные объекты подлежат государственной охране. Сохранение памятников истории и культуры отнесены к вопросам местного значения. Однако, как выяснилось, на балансе органов местного управления церковь не значится, затраты на ее ремонт и реставрацию в местном бюджете не заложены.

Фото: прокуратура РТ

В результате проверки прокуратура обратилась в суд с требованием сохранить объект культурного наследия. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ