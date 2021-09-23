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Ру Тат
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23 сентября 2021  14:09
Павел Климчак

Прокуратура требует принять меры к сохранению церкви XVIII века в Высокогорском районе РТ

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Надзорное ведомство установило, что в селе Хохлово Высокогорского района находится Введенская церковь, построенная в XVIII веке, которая обладает признаками объекта культурного наследия.

 

Фото: прокуратура РТ

По закону подобные объекты подлежат государственной охране. Сохранение памятников истории и культуры отнесены к вопросам местного значения. Однако, как выяснилось, на балансе органов местного управления церковь не значится, затраты на ее ремонт и реставрацию в местном бюджете не заложены.

 

Фото: прокуратура РТ

В результате проверки прокуратура обратилась в суд с требованием сохранить объект культурного наследия. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

Фото: прокуратура РТ

 

Фото: прокуратура РТ

 

#церковь #прокуратура #объект культурного наследия
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