Прокуратура требует обратить в доход государства имущество главы отдела казанской мэрии

Прокуратура РТ требует обратить в доход государства 15 объектов недвижимости на 85 млн рублей начальника отдела содержания ливневой канализации казанской мэрии Александра Голякова, а также взыскать с него порядка 37 млн доходов со сдачи имущества в аренду и отчуждения двух квартир. Общая сумма иска составила 122 млн рублей.

Как стало известно «Татар-информу», иск был подан после проверки доходов, а также имущества Голякова и членов его семьи. Выяснилось, что сам Голяков, его брат, мать и бывшая сожительница владеют 28 объектами недвижимости стоимостью 132 млн рублей, однако официально не имеют доходов для их покупки.

Дело будет рассматривать Приволжский районный суд Казани. Первое заседание по иску назначено на июнь.