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Ру Тат
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9 июня 2021  14:15
Павел Климчак

Прокуратура требует наказать строителей, подвесивших рабочего в контейнере на 18 этаже

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Прокуратура провела проверку после видео, на котором рабочего подвесили в контейнере на высоте 18 этажа. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что инцидент произошел 22 мая на стройке общежития Казанского энергетического университета. Работник «СФ "Прогресс"» в нарушение требований безопасности залез в контейнер, который на тот момент подняли на кране на большую высоту.

Во время выезда на стройку прокуратура установила, что рабочие были без касок, к тому же они не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда.

После выявленных нарушений надзорное ведомство потребовало у директора организации наказать виновных. Кроме того возбудили административные дела за нарушение трудового законодательства и требований охраны труда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани сняли на видео, как рабочего в контейнере подняли на высоту 18 этажа.

#прокуратура #общежитие #стройка #контейнер
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