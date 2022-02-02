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Происшествия
2 февраля 2022  15:01
Павел Климчак

Прокуратура требует наказать сотрудников УК, по вине которых на ребенка упал снег с крыши

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Инцидент произошёл накануне вечером в Набережных Челнах у жилого дома по адресу 6/06. На семилетнюю девочку с крыши дома упал снег. В результате случившегося ребёнок не получил травм, однако сильно испугался.

Надзорное ведомство начало проверку после произошедшего и установило, что управлением этого жилого дома занимается УК «Электротехников». В обязанности управляющей компании в том числе входит уборка снега и наледи с крыш домов.

Однако компания не выполнила свои обязанности, из-за чего на ребёнка упал снег с крыши.

В связи с этим прокуратура Набережных Челнов потребовала от гендиректора УК наказать виновных работников и убрать снег с крыши жилого дома. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#ребенок пострадал #падение снега с крыши
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