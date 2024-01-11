Прокуратура требует наказать коммунальщиков Заинска за травмы людей от падения на льду

Заинская городская прокуратура потребовала наказать коммунальщиков за травмы горожан на неочищенных улицах.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, управляющая компания не организовала очистку придомовой территории и тротуаров от наледи. В результате падения на льду 9 человек с различными травмами обратились в Заинскую ЦРБ.

В адрес руководителя УК внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении.