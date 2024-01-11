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Происшествия 11 января 2024 16:18

Прокуратура требует наказать коммунальщиков Заинска за травмы людей от падения на льду

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Заинская городская прокуратура потребовала наказать коммунальщиков за травмы горожан на неочищенных улицах.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, управляющая компания не организовала очистку придомовой территории и тротуаров от наледи. В результате падения на льду 9 человек с различными травмами обратились в Заинскую ЦРБ.

В адрес руководителя УК внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении.

#Прокуратура
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