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Прокуратура требует наказать коммунальщиков РТ, по вине которых пострадал ребенок
Прокуратура Камско-Устьинского района провела проверку в управляющей компании «Камское Устье» после травмирования подростка, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в конце ноября 2023 года 13-летний ребенок, выходя из подъезда дома № 9 на улице Комарова, поскользнулся и получил перелом ноги.
«Управляющая компания не обеспечила своевременную и полную очистку обслуживаемой территории, в том числе места падения ребенка от снега и наледи», – указали в прокуратуре.
В адрес директора УК внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении, указали в надзорном ведомстве.
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