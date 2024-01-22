Прокуратура требует наказать коммунальщиков РТ, по вине которых пострадал ребенок

Прокуратура Камско-Устьинского района провела проверку в управляющей компании «Камское Устье» после травмирования подростка, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в конце ноября 2023 года 13-летний ребенок, выходя из подъезда дома № 9 на улице Комарова, поскользнулся и получил перелом ноги.

«Управляющая компания не обеспечила своевременную и полную очистку обслуживаемой территории, в том числе места падения ребенка от снега и наледи», – указали в прокуратуре.

В адрес директора УК внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования находится на рассмотрении, указали в надзорном ведомстве.