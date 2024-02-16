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Происшествия 16 февраля 2024 10:43

Прокуратура требует наказать коммунальщиков Менделеевска за травму пенсионерки

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В Менделеевске прокуратура требует взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда 81-летней пенсионерке, получившей травму. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что вечером 23 ноября 2023 года женщина пострадала от падения на лестнице при входе в многоквартирный дом №11 на улице Химиков. По мнению прокуратуры, причиной падения стала несвоевременная очистка территории от снега и наледи.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, требуя взыскать с управляющей компании в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Иск сейчас находится на рассмотрении.

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