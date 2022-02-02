Прокуратура требует наказать коммунальщиков, из-за которых в Челнах снег рухнул на авто

Как установила прокуратура во время проверки, инцидент произошел 1 февраля примерно в пять часов вечера в поселке ГЭС около жилого дома 10/20А. На припаркованный около дома автомобиль рухнул снег, в результате чего на машине остались серьезные повреждения.

Надзорное ведомство потребовало от генерального директора ООО ПКФ «Жилкомсервис» привлечь к ответственности виновных работников. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Также в ведомстве отметили, что на записи видеокамеры с моментом случившегося, видно, что около этого участка не было каких-либо ограждений. Таким образом, местные жители не были осведомлены об опасном участке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что прокуратура Челнов начала проверку после рухнувшего на машину снега.