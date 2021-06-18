Прокуратура требует наказать челнинских полицейских после погрома подростков в магазине

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку после погрома, которые устроили двое подростков в одном из магазинов города. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство выяснило, что 13 июня молодые люди, будучи пьяными, учинили скандал с продавцом в магазине. Уходя из него, они разбили стекло на двери и попытались украсть алкоголь.

Подростков нашли и доставили в местный отдел полиции. Однако сотрудники полиции не провели медосвидетельствование в нарушение закона и не привлекли их к административной ответственности.

Кроме того, установлено, что один из молодых людей с 2018 года состоял на учете. Так, ответственные сотрудники полиции не проводили с ним предусмотренные законом мероприятия, и не привлекали к этому процессу другие органы системы профилактики.

В конечном итоге прокуратура потребовала у начальника УМВД России по Челнам устранить нарушения и привлечь виновных полицейских к дисциплинарной ответственности.