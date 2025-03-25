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Происшествия 25 марта 2025 18:42

Прокуратура требует ликвидировать несанкционированные съезды к магазинам на трассе в РТ

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Прокуратура Тукаевского района РТ провела проверку и выявила несанкционированный съезд с трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск, используемый для подъезда к магазину «Стройматериалы».

Как стало известно «Татар-информу», съезд расположен с нарушением законодательства: отсутствует согласование на строительство, не соответствуют требованиям примыкание и стоянка, отсутствует согласованный проект организации дорожного движения, не оборудовано необходимыми дорожными знаками.

В частности, предприятие не получило необходимого согласования от Главного Управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана. Выявленные нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения.

Аналогичные нарушения обнаружены при размещении еще шести объектов придорожного сервиса в районе. В адрес владельцев несанкционированных объектов внесены представления об устранении нарушений.

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