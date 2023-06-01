Прокуратура требует изъять у экс-чиновника в РТ 38 млн рублей неподтвержденных доходов

Прокуратура РТ требует изъять у экс-сотрудника правоохранительного ведомства более 38 млн рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства совместно с УФСБ России установили, что в период с 2018 по 2022 сотрудник одного из правоохранительных ведомств приобрел «криптовалюту» на сумму свыше 28 млн рублей. При этом служащий не указал эту информацию в сведениях о доходах.

Кроме того, в 2021 экс-чиновник купил квартиру с привлечением заемных средств. Часть кредита он погасил в январе 2022 года за счет средств, законность которых подтвердить не смог.

В октябре прошлого года мужчина приобрел автомобиль BMW стоимостью 6,3 млн рублей. Дорогую иномарку он зарегистрировал на сестру с целью сокрытия имущества от декларирования.

Стоит отметить, что мужчина успел реализовать указанное имущество и криптовалюту. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием об обращении в доход государства денежных средств, сумма которых эквивалентна стоимости активов.

По результатам проверки сотрудники надзорного ведомства обратились в Верхнеуслонский районный суд с иском о взыскании незаконно полученных средств в размере более 38 млн рублей в доход государства.

По представлению прокуратуры сотрудник правоохранительного ведомства уволен в связи с утратой доверия.