Прокуратура требует изъять имущество замглавы администрации Советского района Казани

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с целью обратить в доход государства имущество Дениса Воробьева, который занимает должность заместителя главы администрации Советского района Казани.

Иск был зарегистрирован на прошлой неделе, однако дата судебного заседания пока не определена. В картотеке Советского суда указано, что дело будет рассматривать судья Салават Шамгунов.

Статус соответчиков в деле получили жена Воробьева, а также его родители.