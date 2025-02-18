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Происшествия 18 февраля 2025 14:14

Прокуратура требует изъять имущество замглавы администрации Советского района Казани

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с целью обратить в доход государства имущество Дениса Воробьева, который занимает должность заместителя главы администрации Советского района Казани.

Иск был зарегистрирован на прошлой неделе, однако дата судебного заседания пока не определена. В картотеке Советского суда указано, что дело будет рассматривать судья Салават Шамгунов.

Статус соответчиков в деле получили жена Воробьева, а также его родители.

#суд #Прокуратура
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