Прокуратура требует изъять имущество начальника курса КЮИ МВД

В Казани прокуратура обратилась в суд с целью обратить в доход государства имущество Зиннура Хаярова, который занимает должность начальника курса Казанского юридического института МВД.

Как стало известно «Татар-информу», городской прокурор настаивает на том, чтобы недвижимость была переведена в государственную собственность.

Подробности требований пока неизвестны. По данным агентства, речь может идти о нескольких объектах недвижимости и автомобилях, принадлежащих Хаярову и его семье, на общую сумму порядка 13 млн.