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Происшествия 3 марта 2025 08:46

Прокурор РТ требует изъять имущество бывшего замглавы МВД Татарстана

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Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует через суд обратить в доход государства имущество Владимира Изаака бывшего заместителя Министра внутренних дел по Республике Татарстан – экс-начальника Главного следственного управления.

Как стало известно «Татар-информу», претензии надзорного ведомства касаются трех квартир, земельного участка и парковочного места, принадлежащих экс-замглавы МВД РТ.

Изаак Владимир Владимирович
Изаак Владимир Владимирович
Заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» – начальник управления экономической защиты и режима

Родился 19 июня 1967 года в с.Каратал Славгородского района Алтайского края.

В 1992 году окончил Омскую высшую школу МВД России.

В период с 1985 по 1987 год служил в Вооруженных силах РФ, с 1988 года – в МВД. С 1992 года проходил службу в органах предварительного следствия в Томске. С 2007 года по 2011 год был заместителем начальника управления – начальника следственного управления УВД по Томской области. С октября 2011 года по октябрь 2014 года занимал должность заместителя начальника – начальника ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области. В 2014-2024 годах был заместителем Министра внутренних дел по Республике Татарстан – начальником Главного следственного управления.

В сентябре 2024 года назначен заместителем генерального директора АО «Сетевая компания» – начальником управления экономической защиты и режима.

Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан.
Имеет ряд государственных, республиканских и ведомственных наград.

#Прокуратура #суд
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