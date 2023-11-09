Прокуратура требует, чтобы жителей Чистопольского района обеспечили водой и дорогами

Чистопольская прокуратура проверила исполнения требований закона при реализации органами местного самоуправления полномочий по предоставлению многодетным семьям земельных участков, и выявила ряд нарушений, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Выяснилось, что в микрорайонах «Хлебников» и «Южный», а также в деревне Данауровка многодетным семьям предоставили более 1260 земельных участков, однако не обеспечили их коммунальной и транспортной инфраструктурой. В частности, там нет централизованного водоснабжения, водоотведения, а также автодорог.

«По закону, в числе вопросов местного значения городского поселения закреплены организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения», – сообщил Галиев.

В итоге прокуратура обратилась в Чистопольский городской суд с административными исковыми заявлениями о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложении обязанности устранить нарушения. Иски были рассмотрены и удовлетворены.