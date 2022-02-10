Прокуратура требует, чтобы застройщик поменял тепловые счетчики жителям «Салават Купере»

В нескольких СМИ появилась информация с жалобами жителей дома №5а по улице Ильгама Шакирова в ЖК «Салават Купере». Люди рассказывали, что им длительное время не меняют неисправные счетчики тепла.

По данному факту Прокуратура Кировского района Казани провела проверку, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Застройщиком дома была компания ООО «АК БАРС Строй». Высотку ввели в эксплуатацию в декабре 2020 года. Из 340 квартир 36 собственников обратились в управляющую компанию с заявлениями о неисправности индивидуальных счетчиков тепла. Но несмотря на это, с ноября прошлого года застройщик счетчики так и не сменил, а жильцы несут убытки.

По закону,застройщик обязан обеспечить сдаваемый дом всеми необходимыми исправными счетчиками, а в случае неисправности – заменить их.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора ООО «АК БАРС Строй» представление с требованием в кратчайшие сроки заменить неисправные приборы учета.