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Прокуратура требует, чтобы татарстанец вернул 1,3 млн незаконно полученных средств
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с жителя РТ 1,3 млн рублей, которые он незаконно получил по поддельным документам, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Согласно материалам уголовного дела, 25 апреля 2017 года мужчина обратился в налоговую службу с заявлением о возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц за 2014 год в размере 1,3 млн рублей.
При этом он приложил уточненную налоговую декларацию формы 3-НДФЛ, в которой указал заведомо ложные сведения.
В итоге заявление удовлетворили и на банковский счет татарстанца перечислили денежные средства, которые он присвоил и распорядился по своему усмотрению.
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