Прокуратура требует, чтобы татарстанец вернул 1,3 млн незаконно полученных средств

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с жителя РТ 1,3 млн рублей, которые он незаконно получил по поддельным документам, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Согласно материалам уголовного дела, 25 апреля 2017 года мужчина обратился в налоговую службу с заявлением о возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц за 2014 год в размере 1,3 млн рублей.

При этом он приложил уточненную налоговую декларацию формы 3-НДФЛ, в которой указал заведомо ложные сведения.

В итоге заявление удовлетворили и на банковский счет татарстанца перечислили денежные средства, которые он присвоил и распорядился по своему усмотрению.