Прокуратура требует, чтобы кафе в центре Казани установило пандус для инвалидов

В прокуратуру Вахитовского района Казани обратился местный житель и пожаловался, что в одном из кафе на улице Баумана нет пандуса. По его словам, он с ребенком-инвалидом из-за этого не смог посетить заведение, рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В время прокурорской проверки информация подтвердилась – при входе в здание отсутствует пандус или подъемное устройство для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По закону, организация должна обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также к местам отдыха.

«В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений. Акт реагирования находится на рассмотрении», – уточнил Галиев.

