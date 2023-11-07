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Прокуратура требует, чтобы фермер из РТ вернул 650 тысяч из незаконно присвоенного гранта
Прокуратура РТ обратилась в суд с иском к местному фермеру, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В июне 2018 года мужчина, будучи главой КФХ, в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров Татарстана» получил грант на сумму более 2,9 млн рублей. Затем через расчетный счет аффилированного предпринимателя он обналичил и присвоил 650 тысяч рублей.
Суд признал фермера виновным в неправомерном обороте платежей и приговорил к исправительным работам.
«Таким образом, ответчик получил более 650 тыс. рублей преступным путем. Цель таких сделок заведомо противоречила основам правопорядка и нравственности, а значит они должны быть признаны ничтожными», – сообщил Руслан Галиев.
Исковое заявление направлено в Мамадышский районный суд для рассмотрения по существу.
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