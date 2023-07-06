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Руc Тат
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Происшествия 6 июля 2023 09:49

Прокуратура требует, чтобы две жительницы Казани вернули незаконно полученный маткапитал

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Прокуратура РТ выявила факты незаконного получения двумя жительницами Казани государственных сертификатов на материнский капитал, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, женщины представили ложные документы о рождении детей, на основани которых незаконно получили сертификаты на маткапитал на суммы более 480 тысяч ублей и 610 тысяч рублей. Женщинам предъявили обвинение в мошенничестве при получении выплат, но причиненный государству ущерб возмещен не был.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными государственных сертификатов на материнский капитал и незаконными решений пенсионного органа о распоряжении указанными средствами, а также их возврате в федеральный бюджет.

Иски направлены в Пестречинский районный суд и Авиастроительный районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.

#маткапитал
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