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Новости Татарстана и Казани
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Прокуратура требует, чтобы две жительницы Казани вернули незаконно полученный маткапитал
Прокуратура РТ выявила факты незаконного получения двумя жительницами Казани государственных сертификатов на материнский капитал, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, женщины представили ложные документы о рождении детей, на основани которых незаконно получили сертификаты на маткапитал на суммы более 480 тысяч ублей и 610 тысяч рублей. Женщинам предъявили обвинение в мошенничестве при получении выплат, но причиненный государству ущерб возмещен не был.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании недействительными государственных сертификатов на материнский капитал и незаконными решений пенсионного органа о распоряжении указанными средствами, а также их возврате в федеральный бюджет.
Иски направлены в Пестречинский районный суд и Авиастроительный районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
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