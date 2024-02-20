Прокуратура Татарстана требует взыскать со стройкомпании почти миллион бюджетных средств

Прокуратура Республики Татарстан изучила материалы уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами местной строительной фирмы. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2020 года руководители казанской строительной компании представили в ГИСУ РТ документы с заведомо ложными сведениями о выполнении работ по обустройству парка отдыха в селе Шали Пестречинского района РТ.

После этого подрядная организация получила из бюджета более 12 млн рублей. Между тем судебная строительно-техническая экспертиза выявила завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 939 460 рублей.

В связи с этим прокуратура обратилась в Арбитражный суд РТ с иском к строительной компании о взыскании неосновательно полученных денежных средств в размере 939 460 рублей в региональный бюджет. Иск находится на стадии рассмотрения.