Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура Татарстана требует взыскать со стройкомпании почти миллион бюджетных средств
Прокуратура Республики Татарстан изучила материалы уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами местной строительной фирмы. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в период с мая по декабрь 2020 года руководители казанской строительной компании представили в ГИСУ РТ документы с заведомо ложными сведениями о выполнении работ по обустройству парка отдыха в селе Шали Пестречинского района РТ.
После этого подрядная организация получила из бюджета более 12 млн рублей. Между тем судебная строительно-техническая экспертиза выявила завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ на 939 460 рублей.
В связи с этим прокуратура обратилась в Арбитражный суд РТ с иском к строительной компании о взыскании неосновательно полученных денежных средств в размере 939 460 рублей в региональный бюджет. Иск находится на стадии рассмотрения.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников