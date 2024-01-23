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Прокуратура Татарстана требует взыскать с бизнесмена 25 млн неуплаченных налогов
Прокуратура Татарстана направила в Вахитовский суд Казани иск с требованием взыскать с директора местной компании более 25 млн рублей налогов, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что с января 2013 года по апрель 2016 года директор компании «НПЦ ГРАД» включил в налоговые декларации ложные сведения, уклонившись таким образом от уплаты налогов на общую сумму более 25 млн рублей.
В итоге в марте 2021 года суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей.
Между тем ущерб до сих пор не возмещен, что стало основанием для иска прокуратуры в суд. Иск находится на рассмотрении, отметили в прокуратуре.
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