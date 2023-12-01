Прокуратура Татарстана требует уволить пятерых чиновников в связи с утратой доверия

Альберт Суяргулов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В настоящее время в суде рассматриваются пять исков прокуратуры об увольнении чиновников с госслужбы в связи с утратой доверия. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году» рассказал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

«Акцентируя внимание на опасности коррупции, отмечу, что прокуратура регулярно сталкивается с негосударственным подходом со стороны руководителей пойманных коррупционеров, которые пытаются всячески сгладить последствия. Мне непонятна мотивация и логика таких руководителей. Но я точно знаю, что для них это может закончиться очень плачевно», – отметил он.

Альберт Суяргулов привел в пример слова Президента и указал, что никакие заслуги и особые статусы не могут быть основаниями для уклонения от ответственности. Неотвратимость наказания – вот все, чем должны руководствоваться руководители пойманных коррупционеров, отметил прокурор.