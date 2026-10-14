Прокуратура Татарстана подала иски в суд на дропперов на 93 миллиона рублей

Прокуратура Татарстана в 2026 году подала в суд 263 иска на дропперов. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал старший прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью РТ Сергей Догадин.

«По итогам девяти месяцев этого года прокуратурой подано 263 иска в суд на сумму 93 миллиона рублей на дропперов. Больше половины исков на данный момент удовлетворены», – рассказал Сергей Догадин.

Также прокуратурой были поданы 30 исков об оспаривании кредитных договоров на сумму более 2 миллионов рублей.