Прокуратура Татарстана обнаружила нарушения в работе эко-отеля «The Камский»

Прокуратура Камско-Устьинского района Татарстана проверила условия содержания животных в эко-отеле «The Камский», принадлежащем компании «Инновация». В отеле содержат верблюдов, енотов, свиней, коз, кроликов и маралов.

Проверка показала многочисленные нарушения. У животных не фиксировали данные о состоянии здоровья, отсутствовали ветеринарные документы на корма. Для маралов и верблюдов не было внутренних перегонных помещений, не проводились мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми, не соблюдались профилактические меры. Безопасность работников и посетителей не была обеспечена — не было защитных ограждений возле вольеров. Документы о вакцинации против бешенства у некоторых животных тоже отсутствовали.

Фото: Прокуратура РТ

Прокурор района потребовал от директора эко-отеля устранить все нарушения и возбудил два административных дела за неправильное содержание животных и несоблюдение ветеринарных норм. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.