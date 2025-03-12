news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 марта 2025 19:20

Прокуратура Татарстана обнаружила нарушения в работе эко-отеля «The Камский»

Читайте нас в
Телеграм
Прокуратура Татарстана обнаружила нарушения в работе эко-отеля «The Камский»

Прокуратура Камско-Устьинского района Татарстана проверила условия содержания животных в эко-отеле «The Камский», принадлежащем компании «Инновация». В отеле содержат верблюдов, енотов, свиней, коз, кроликов и маралов.

Проверка показала многочисленные нарушения. У животных не фиксировали данные о состоянии здоровья, отсутствовали ветеринарные документы на корма. Для маралов и верблюдов не было внутренних перегонных помещений, не проводились мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми, не соблюдались профилактические меры. Безопасность работников и посетителей не была обеспечена — не было защитных ограждений возле вольеров. Документы о вакцинации против бешенства у некоторых животных тоже отсутствовали.

Фото: Прокуратура РТ

Прокурор района потребовал от директора эко-отеля устранить все нарушения и возбудил два административных дела за неправильное содержание животных и несоблюдение ветеринарных норм. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

#Прокуратура РТ #животные #камско-устьинский район рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

11 марта 2025
Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

11 марта 2025