Прокуратура Татарстана добилась, чтобы инвалиду выделили все необходимые техсредства

В прокуратуру Новошешминского района республики обратился 62-летний местный житель, который является инвалидом третьей группы. Он сообщил, что Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ не обеспечило его необходимыми техническими средствами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фонд должен был выдать инвалиду цифровой сигнализатор звука, слуховой аппарат и вкладыш к нему, телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, а также телефонное устройство с текстовым выходом.

Однако ни одно из необходимых средств мужчине не предоставили.

Прокуратура внесла в адрес ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан» представление об устранении нарушений.

После вмешательства в дело прокуратуры необходимые техсредства мужчине предоставили.

