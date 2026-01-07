news_header_top
Происшествия 7 января 2026 14:05

Прокуратура Сочи начала проверку после отравления 20 детей в местной гостинице

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку в связи с массовым отравлением юных регбистов в одной из гостиниц. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, речь идет о 20 подростках, которые приехали в Сочи на соревнования по регби и отравились в гостинице в поселке Лоо. Детям не понадобилась госпитализация, им оказывают всю необходимую помощь на месте.

В настоящее время прокуратурой была организована проверка. Её ход и результаты находятся на контроле ведомства.

