Прокуратура РТ: «Задача родителей объяснить детям, что суицид – не выход из проблемы»

Только родители могут вовремя заметить депрессию у ребенка и предотвратить попытку суицида, заявил во время прямого эфира с журналистами начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Александр Цеханович.

«Заметить первые признаки депрессии могут только родители. К примеру, их ребенок перестал увлекаться своим хобби, изменился в общении, больше не хочет делиться своими эмоциями. В такие моменты родителям нужно найти контакт с ребенком, чтобы вовремя выявить и преодолеть проблему», – считает Цеханович.

Также родителям важно помнить, что сегодня опасности подстерегают детей и в интернете. Подростки могут наткнуться на деструктивную группу и попасть под ее влияние. При этом, проявлять тотальный контроль за ребенком не нужно. Достаточно, хотя бы иногда инетересоваться его контентом в сети и незаметно проверять чаты.

«Есть так называемые группы смерти, в некоторых даже описаны инструкции суицида. Задача ведомств – вовремя выявить деструктивные группы. Задача родителей – объяснить ребенку, что суицид это не выход из проблемы», – добавил спикер.