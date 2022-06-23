Прокуратура РТ: За пять лет число отравлений от синтетических наркотиков выросло на 40%

Самым объективным показателем наркотизации республики может служить число отравлений от наркотиков. На протяжении последних нескольких лет он рос, потому что изменялся рынок психотропных веществ.

К примеру, если раньше преобладали наркотики растительного происхождения, то сегодня выросла доля синтетических наркотиков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил старший прокурор отдела по надзору за исполнением закона в сфере защиты интересов государства Линар Валитов.

В связи с этим, если около пяти лет назад число отравлений от «синтетики» было около 20% от общего числа, то на сегодняшний день этот показатель достигает 60%.

Прокуратура вместе с наркодиспансером и внутренними органами в результате проверки аннулировала водительские права почти у трех тысяч человек, которые состоят на наркологическом учете.