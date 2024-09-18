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Прокуратура РТ взыскала 100 тысяч компенсации с пьяного водителя, который сбил ребенка
В Менделеевском районе суд по иску прокуратуры взыскал 100 тысяч компенсации с пьяного водителя, который сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В декабре 2023 года житель Менделеевского района, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил незначительные травмы. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.
Представитель прокуратуры обратился в судебный орган с иском, требуя возмещения морального ущерба в сумме 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего. Вся сумма морального вреда была полностью выплачена.
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