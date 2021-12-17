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Ру Тат
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Происшествия
17 декабря 2021  22:22
Павел Климчак

Прокуратура РТ взяла на контроль историю многодетной семьи, в чей дом влетел «КАМАЗ»

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14 декабря в Апастовском районе республики «КАМАЗ» на полной скорости влетел в дом многодетной семьи. В результате случившегося старший ребёнок получил различные травмы, его госпитализировали. Семья осталась без дома в результате случившегося.

Прокурору Апастовского района поручено доложить о ситуации с обеспечением прав и законных интересов, а также возмещением имущественного вреда многодетной семье.

Решение этих вопросов взято на контроль в надзорном ведомстве Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура РТ #Многодетная семья
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