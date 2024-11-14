Прокуратура РТ выявила серьезные нарушения в ремонте моста над Казанкой

Прокуратура Высокогорского района РТ обнаружила нарушения в капремонте моста через Казанку. Мост находится на трассе Ташлы – Ковали – Сосновка – Бирюли.



Контракт на ремонт моста «Главтатдортранс» заключил с подрядчиком - компанией «Мосты РТ».



Как сообщает прокуратура Татарстана, в покрытии бетонных осей опоры моста нашли недостатки, а подрядчик не устранил их.



Кроме того, заказчик не следил за гарантийным обслуживанием.



Подрядчика - компанию «Мосты РТ» - привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения в ремонте моста устранили.