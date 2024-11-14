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Прокуратура РТ выявила серьезные нарушения в ремонте моста над Казанкой
Прокуратура Высокогорского района РТ обнаружила нарушения в капремонте моста через Казанку. Мост находится на трассе Ташлы – Ковали – Сосновка – Бирюли.
Контракт на ремонт моста «Главтатдортранс» заключил с подрядчиком - компанией «Мосты РТ».
Как сообщает прокуратура Татарстана, в покрытии бетонных осей опоры моста нашли недостатки, а подрядчик не устранил их.
Кроме того, заказчик не следил за гарантийным обслуживанием.
Подрядчика - компанию «Мосты РТ» - привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения в ремонте моста устранили.
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