Прокуратура РТ проверяет информацию о жестоком обращении с животными в частном зоопарке

В социальных сетях появилась информация о том, что в село Русский Акташ Альметьевского района РТ приехал передвижной зоопарк. Клетки с медведями, тиграми и прочими животными разместили под палящим солнцем в жару. По словам местных жителей, звери воют по ночам.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство проверит информацию о жестоком обращении с животными в передвижном зверинце. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.