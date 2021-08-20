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Ру Тат
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20 августа 2021  17:44
Павел Климчак

Прокуратура РТ проверяет информацию о жестоком обращении с животными в частном зоопарке

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В социальных сетях появилась информация о том, что в село Русский Акташ Альметьевского района РТ приехал передвижной зоопарк. Клетки с медведями, тиграми и прочими животными разместили под палящим солнцем в жару. По словам местных жителей, звери воют по ночам.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство проверит информацию о жестоком обращении с животными в передвижном зверинце. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

#зоопарк #прокуратура #жестокое обращение с животными
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