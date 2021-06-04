Прокуратура РТ выступила организатором юридической олимпиады в Самаре

Студенты из 18 вузов Москвы, Татарстана, Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей приняли участие в Межрегиональной юридической олимпиаде. Соревнования были приурочены к 300-летию прокуратуры России.

Конкурсанты в режиме онлайн состязались в 4 этапах – «Разминка», «Блиц», «Юридический батл», «Несерьезно о серьезном». Победителями стали те, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам всех этапов.

Среди организаторов олимпиады – прокуратуры Самарской области и Республики Татарстан.