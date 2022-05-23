Прокуратура РТ: «В Татарстане уделяется особое внимание защите прав предпринимателей»

В Республике Татарстан уделяется особое внимание защите прав предпринимателей и снижению административного давления на бизнес. Об этом заявила начальник отдела №2 по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры РТ Насима Мирзанурова.

По словам собеседницы агентства, налажено взаимодействие с бизнес-омбудсменом республики и предпринимательским сообществом. Речь идет о Торгово-промышленной палате РТ, территориальном подразделении общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ассоциации фермеров Республики Татарстан, Ассоциации малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. «Обеспечено регулярное поступление от них информации о любых фактах нарушения прав предпринимателей», — отметила Мирзанурова.

Она добавила, что в 2021 году прокурорский надзор был ориентирован на ликвидацию административных и иных незаконных ограничений ведения бизнеса. Вследствие принимаемых мер прокуратурой республики выявлено 2,3 тыс. нарушений закона о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 49 лиц, к уголовной — пять.

Органы прокуратуры ежегодно пресекают незаконные проверки бизнеса со стороны контролирующих органов. Более чем по 50% обращений органов государственного контроля и надзора отказано в проведении внеплановых проверочных мероприятий.

В 2021 году вопросы административного давления на бизнес со стороны контролирующих органов дважды обсуждались на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей и общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Республики Татарстан. На постоянной основе руководством прокуратуры республики совместно с уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей проводятся приемы бизнесменов.

«В результате прокурорского вмешательства за 2021 год перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным контрактам погашена задолженность на общую сумму более 6,3 млн рублей», — добавила Насима Мирзанурова.

Представитель прокуратуры заверила, что эта работа продолжается и в 2022 году с учетом сложившихся экономических условий, включая санкционное давление на бизнес. Так, обеспечена своевременная отмена (завершение) поднадзорными контролирующими органами плановых проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которых в текущем году введен мораторий.

В результате контролирующими органами отменено 2,2 тыс. проверок, запланированных в рамках федерального законодательства, завершено 127 плановых проверок и 386 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. Кроме того, отменены 392 плановые проверки органов местного самоуправления и органов государственной власти республики. Завершено 12 плановых проверок.

«Вследствие принимаемых мер прокуратурой республики в истекшем периоде 2022 года выявлено 1287 нарушений закона о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 28 лиц», — заключила Мирзанурова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Республика Татарстан по итогам 2021 года заняла четвертое место среди регионов России в индексе административного давления на бизнес. Это следует из материалов индекса, составленного в рамках подготовки ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту РФ Владимиру Путину.