В суд ушло дело о доведении до самоубийства девушки в Елабуге

Первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Елабуги, который подозревается в том, что довел девушку до самоубийства.

Также мужчину обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемый распространил в одном из мессенджеров видеозапись порнографического содержания с участием ранее знакомых ему девушки и парня. На почве переживаний из-за компрометирующего видео 1 августа 2022 года девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона квартиры на 7-м этаже.

Обвиняемый свою вину не признал, сейчас он находится под домашним арестом. Уголовное дело рассмотрит Елабужский городской суд.