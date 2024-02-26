Прокуратура РТ требует взыскать с директора фирмы 1,3 млн, полученных обманным путем

Прокуратура РТ требует взыскать компенсацию с мужчины, освобожденного от наказания из-за истечения срока давности уголовного дела, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в 2013 году мужчина, будучи главой «Международного сертификационного бюро», внес с документы ложные сведения об оказанных организацией услугах по контракту. Таким образом он обманом похитил более 1,3 млн рублей, которые присвоил.

В 2023 году мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к 3 годами лишения свободы условно, но в 2024 году осужденного освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Прокуратура Республики Татарстан в интересах государства обратилась в Кировский районный суд Казани с иском к осужденному, потребовав взыскать с него более 1,3 млн рублей компенсации причиненного преступлением ущерба.