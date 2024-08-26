Прокуратура РТ требует взыскать полмиллиона с курьера, обманувшего 70-летнюю бабушку

Прокуратура Спасского района инициировала судебный процесс по взысканию 570 тысяч рублей с осужденного за мошенничество «курьера», сообщили в ведомстве.

В феврале житель Самары обманул 70-летнюю женщину, позвонив ей и представившись ее дочерью, якобы попавшей в ДТП. Он убедил пенсионерку передать крупную сумму денег, чтобы «избежать уголовной ответственности». В результате мошенник получил от потерпевшей 570 тысяч рублей, которые затем перевел на счет других преступников.

Мужчина был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Апелляция оставила приговор без изменений. Теперь прокуратура требует взыскать с осужденного всю сумму неправомерно полученных денег, аргументируя это отсутствием законных оснований для их получения.