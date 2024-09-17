Прокуратура РТ требует возместить более 4,6 млн за снятие почвы для строительства домов

Надзорное ведомство требует, чтобы житель Высокогорского района РТ возместил ущерб окружающей среде почти на 5 млн.

Фото: © Прокуратура РТ

Как выяснила проверка прокуратуры, на муниципальных землях в Семиозерском сельском поселении во время строительства частных домов местный житель дал указание снять плодородный слой почвы. Делалось это при помощи спецтехники.

Размер причиненного природе ущерба составил более 4,6 млн рублей.

Прокурор района обратился с иском в суд и потребовал взыскать ущерб, причиненный окружающей среде.