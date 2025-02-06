news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 февраля 2025 18:44

Прокуратура РТ требует признать кредит, оформленный из-за аферистов, недействительным

Прокуратура Татарстана требует признать кредит, оформленный пенсионеркой из-за аферистов, недействительным.

Выяснилось, что в июле прошлого года 63-летняя жительница Высокогорского района Татарстана, будучи введенной в заблуждение, оформила кредит на сумму более 1,3 млн рублей, которые перевела аферистам.

Мошенники убедили женщину, что таким образом она аннулирует якобы незаконно оформленный ранее на нее кредит.

После вмешательства прокуратуры следствие установило, что на момент оформления кредита женщина не в полной мере понимала характер и значение своих действий.

Теперь прокуратура через суд требует признать договор на получение кредита недействительным.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

Дачникам дали три года: как, когда и за что будут изымать бесхозные участки

5 февраля 2025
Подмосковный проект «Светлый город» едва не сорвался из-за аферы жительницы Казани

Подмосковный проект «Светлый город» едва не сорвался из-за аферы жительницы Казани

5 февраля 2025