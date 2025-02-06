Прокуратура РТ требует признать кредит, оформленный из-за аферистов, недействительным

Прокуратура Татарстана требует признать кредит, оформленный пенсионеркой из-за аферистов, недействительным.

Выяснилось, что в июле прошлого года 63-летняя жительница Высокогорского района Татарстана, будучи введенной в заблуждение, оформила кредит на сумму более 1,3 млн рублей, которые перевела аферистам.

Мошенники убедили женщину, что таким образом она аннулирует якобы незаконно оформленный ранее на нее кредит.

После вмешательства прокуратуры следствие установило, что на момент оформления кредита женщина не в полной мере понимала характер и значение своих действий.

Теперь прокуратура через суд требует признать договор на получение кредита недействительным.