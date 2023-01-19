Прокуратура РТ требует преподавателя вуза вернуть деньги, заплаченные студентами за зачет

Как было установлено, в 2017-2018 годах преподаватель и завкафедры одного из казанских вузов получил через посредника от студентов 220 тыс. рублей за успешную сдачу зачетов и экзаменов, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На него было возбуждено уголовное дело за мелкое мошенничество и служебный подлог. Однако суд прекратил производство по делу в связи с истечением срока давности.

Тогда прокуратура Приволжского района Казани провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

«По итогам проверки прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к преподавателю о признании передачи ему 220 тыс. рублей недействительной сделкой и взыскании этих средств с ответчика в пользу Российской Федерации», – уточнил Галиев.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

