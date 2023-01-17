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Происшествия
17 января 2023  15:16
Павел Климчак

Прокуратура РТ требует изъять у полицейского дом и пять машин, купленные непонятно на что

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Прокуратура Татарстара в результате проверки исполнения закона о противодействии коррупции установила, что в 2020-2022 годах один из сотрудников полиции купил жилой дом с участком в Казани, а также пять автомобилей – всего на общую сумму более 25 миллионов рублей.

Чтобы уклониться от декларирования имущества полицейский зарегистрировал автомобили на своего сына-студента, который официально не работает. При этом мужчина не смог подтвердить доходы, на которые он купил дорогостоящие машины и дом.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием изъять имущество, купленное на неподтвержденные доходы, а также взыскать с полицейского деньги, эквивалентные стоимости трех отчужденных автомобилей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура РТ
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