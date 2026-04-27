Прокуратура РТ требует, чтобы хозяин алабая, укусившего ребенка, выплатил компенсацию

Прокуратура требует от владельца собаки, укусившей ребенка в Сабинском районе РТ, выплатить компенсацию. Как стало известно «Татар-информу», порода собаки – алабай.

Как отметили в ведомстве, в марте, в Богатых Сабах, на подростка напала собака и он получил травмы, что привело к моральным и физическим страданиям. После этого отец обратился в прокуратуру, которая провела проверку и подала иск в суд. Сумма компенсации не называется.

В прокуратуре РТ уточнили, что владельца собаки уже оштрафовали на 3,5 тыс. рублей за отсутствие регистрации и чипа у питомца, а также за нарушения при выгуле животного.