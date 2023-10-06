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Прокуратура РТ требует, чтобы вырубившие участок леса нарушители возместили 10 млн ущерба
Прокуратура требует обратить в пользу государства более 10 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что с октября по ноябрь 2018 года двое татарстанцев вырубали деревья на территории Заинского лесничества, вырубив более 2 тысяч кубических метров различных пород лесных насаждений.
Своими действиями они причинили государству ущерб на сумму, превышающую 10 миллионов рублей.
Суд признал их виновными в незаконной рубке леса, но ущерб государству они не возместили.
В связи с этим надзорное ведомство предъявило исковое заявление о взыскании с ответчиков в пользу бюджета денежных средств в указанном размере.
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