Прокуратура РТ требует, чтобы вырубившие участок леса нарушители возместили 10 млн ущерба

Прокуратура требует обратить в пользу государства более 10 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что с октября по ноябрь 2018 года двое татарстанцев вырубали деревья на территории Заинского лесничества, вырубив более 2 тысяч кубических метров различных пород лесных насаждений.

Своими действиями они причинили государству ущерб на сумму, превышающую 10 миллионов рублей.

Суд признал их виновными в незаконной рубке леса, но ущерб государству они не возместили.

В связи с этим надзорное ведомство предъявило исковое заявление о взыскании с ответчиков в пользу бюджета денежных средств в указанном размере.