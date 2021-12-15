Прокуратура РТ рассказала, куда обращаться при обнаружении запрещенного контента в сети

При обнаружении запрещенного контента в интернете необходимо обратиться в любой из органов профилактики: в комиссию по делам несовершеннолетних, в МВД или прокуратуру. Об этом во время прямого эфира рассказал начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры РТ Александр Цеханович.

«На сайте Минюста России есть перечень экстремистских материалов. Несовершеннолетний вряд ли будет его читать, но родители посмотреть могут. Те или иные изображения тоже попадают в список запрещенных материалов. Здесь важна разъяснительная работа», – добавил спикер.

Он подчеркнул, что размещение материалов с жестоким обращением с животными, пропагандой наркотиков или алкоголизма очевидно нарушают законодательство. Спикер добавил, что родители обязаны следить за действиями своих детей в Интернете, чтобы обеспечить их безопасность и безопасность других пользоваелей.