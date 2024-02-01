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Прокуратура РТ рассказала, что делать, если снег вовремя не убирают
Если дворы и тротуары вовремя не очищают от снега, следует обращаться в управляющие компании и ТСЖ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Уборка снега в городе – это ответственность коммунальных служб. Частные предприятия отвечают за содержание своих территорий. Местные власти – за муниципальные дороги.
Прокуратура обещает помочь, если на обращения граждан не реагируют.
Так, если неубранный снег создает угрозу безопасности дорожного движения, следует обращаться в ГИБДД.
Если в результате неубранного снега произойдут серьезные последствия, вроде вреда жизни или здоровью, виновника могут привлечь к уголовной ответственности.
Кроме того, при причинении травмы из-за несвоевременной или некачественной уборки снега может быть предъявлен иск к виновному.
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