Прокуратура РТ проверят обстоятельства отравления газом бабушки, женщины и мальчика

Альметьевская прокуратура проводит проверку данным об отравлении угарным газом двух женщин и ребенка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По предварительным данным, сегодня днем в больницу доставили 84-летнюю бабушку, 31-летнюю женщину и пятилетнего мальчика с признаками отравления угарным газом.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном по улице 8 марта в поселке Нижняя Мактама.

Пострадавших осмотрели и отпустили домой.

Прокуратура вместе с профильными специалистами выяснят обстоятельства случившегося и проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании газового оборудования.