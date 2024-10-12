Прокуратура РТ проверяет, соблюдаются ли права пассажиров задержанного рейса в Волгоград

В Татарстане транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Казань – Волгоград. Для этого в аэропорт прибыл старший помощник транспортного прокурора.

Рейс авиакомпании «Икар» был перенесен с 12.50 до 20.30 по технической причине.

Вылета самолета ждали 97 пассажиров. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам все услуги в соответствии с авиационными правилами.