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Происшествия 12 октября 2024 18:50

Прокуратура РТ проверяет, соблюдаются ли права пассажиров задержанного рейса в Волгоград

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В Татарстане транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Казань – Волгоград. Для этого в аэропорт прибыл старший помощник транспортного прокурора.

Рейс авиакомпании «Икар» был перенесен с 12.50 до 20.30 по технической причине.

Вылета самолета ждали 97 пассажиров. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам все услуги в соответствии с авиационными правилами.

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