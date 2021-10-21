Прокуратура РТ проверяет информацию, что блогер призывала подписчиков лечь в могилу

На днях в Instagram популярного блогера из Татарстана Гузель Хуснутдиновой появился пост об очередном марафоне. На этот раз девушка предлагала подписчикам лечь на час в могилу, заверяя, что это «перевернет жизнь участников» и «необходимо всем».

Цель марафона – выкопать себе могилу недалеко от кладбища и лечи в нее на час – с 00.00 до 01.00. При этом весь процесс должен сниматься на видео и транслироваться в режиме реального времени. По мнению блогера, таким образом ее подписчики должны почувствовать скоротечность времени и ощутить ценность жизни.

Данной информацией заинтересовались в прокуратуре Республики. Как рассказали ИА «Татар-информ» в ведомстве, вся информация передана городскому прокурору, будет проведена проверка, по результатам которой – принято процессуально решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что психолог назвала призыв блогера Гузель Хуснутдиновой «лечь на час в могилу» безнравственным и деструктивным.

