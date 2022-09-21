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Происшествия
21 сентября 2022  13:42
Полина Шевчук

Прокуратура РТ проверит информацию, что в детсаду воспитатель якобы ударил ребенка

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В соцсетях появилась информация, что в детском саду в Камском Устью воспитатель ударила ребенка. Видеозапись с инцидентом разместили на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина несколько раз ударила малышку по лицу. Что стало причиной агрессии, автор ролика не уточнил.

«Нижнекамская городская прокуратура проверяет информацию об инциденте в детском саду в Камских Полянах, где воспитательница якобы ударила ребенка», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
 

 

#прокурорская проверка #ударил ребенка #Прокуратура РТ
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